"Армянский Нерон": как Армен Саркисян пафосно сбежал с тонущего корабля

Автор: Акпер Гасанов

Могу ошибаться, но кажется, что мы увидели самое пафосное бегство крысы с тонущего корабля. Формально данный процесс именовался иначе - президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Но по сути, это была именно попытка придать поражению по всем фронтам характер придуманного Арцруном Ованнисяном "тактического отступления".

Этим словосочетанием, напомню, глашатай армянских поражений в ходе 44-дневной войны пытался смягчить смысл повального бегства военнослужащих страны-оккупанта с поля боя. Ровно также сейчас и Армен Саркисян тщательно подыскивал слова для объяснения своего ожидаемого решения. Да, именно ожидаемого. Причем, по целому ряду причин.

Начнем с того, что по "странному" стечению обстоятельств Саркисян объявил о своей отставке после того, решением премьер-министра РА Никола Пашиняна в Армении начался процесс формирования Совета конституционных реформ. В этой связи, замечу, армянская газета "Грапарак" уже поведала о том, что "около года назад, говоря о необходимости конституционной реформы, Пашинян не исключал возможности перехода к полупрезидентской системе, однако в конце прошедшего года он выразил противоположное мнение, заявив, что выступает за парламентское правление".

"...Однако в начале года Пашинян поручил своей политической команде подвергнуть рестарту территориальные структуры и подготовиться к конституционному референдуму по изменению модели управления для перехода к полупрезидентской системе, при которой силовики вновь перейдут под контроль президента. Очевидно, что Пашинян планирует занять пост президента", - утверждает газета.

И вот, перед Николом Воваевичем открылась возможность реализовать свои планы максимально просто- Армен Саркисян поспешил освободить президентское кресло. Впору рассуждать о реализации закулисного договорняка. Осталось только понять, что в итоге получил Саркисян. Уверен, что ответ на этот вопрос будет дан совсем скоро. Но уже сейчас можно констатировать, что объяви Армен Варданович о своем решении прямо перед празднованием Нового Года, это был бы один из лучших подарков для граждан РА.

Они ведь, судя по опросам общественного мнения, давно записали Саркисяна в лидеры по токсичности. Его отставки открыто и часто требовали не только граждане РА, но и многие политики страны-лузера регионального масштаба. И прозвище "Неуловимый Джо", то есть в реальности никому не нужный персонаж, Саркисян заслужил неспроста. Это была объективная оценка его деятельности на президентском посту.

Будучи знакомым с реальным к себе отношением в армянском обществе, он принялся сетовать на то, что "в нынешних реалиях глава государства, а иногда и его семья, становятся мишенью различных политических групп, которые не столько заинтересованы в деятельности президента, сколько теориями заговоров и мифами вокруг его персоны".

И тут даже теряешься, пытаясь найти наиболее подходящее сравнение с этим неуместным пафосом Армена Вардановича. В голове навязчиво крутится пушкинское "Оставь, о Лезбия, лампаду близ ложа тихого любви". Впрочем, более уместно тут латинское выражение Qualis artifex pereo. То есть, "какой артист погибает!". Согласно Светонию, эти слова перед смертью повторял император Нерон, считавший себя великим трагическим певцом и любивший выступать в театрах Рима и Греции.

Как видим, гражданам Армении еще повезло. Они легко отделались и не увидели Армена Саркисяна на театральных подмостках своих городов. Впрочем, этот пробел был с лихвой восполнен последним пафосным решением теперь уже экс-президента РА. Который пытался прикрыть срам своих провалов фиговым листком тезиса о том, что "президент на данный момент не имеет определенных полномочий и инструментария, чтобы влиять на внешние и внутренние процессы".

Тут имеет смысл напомнить биографию Саркисяна. Он ведь успел побывать и премьер-министром РА. Было это в 1996-1997 годах. Плюс, он в целом давно был тем, кто причастен ко всем процессам, что происходили на армянской политической арене. Он вполне мог влиять на "внешние процессы ", будучи послом РА в Великобритании, причем дважды, в разные годы.

Наконец, он знал, на что соглашался, когда решил сесть в президентское кресло в 2018 году. То, что сейчас он изображает из себя "внезапно прозревшего" является ничем иным, как лукавством. В итоге, Саркисян ушел, как президент РА, проигравший 44-дневную войну, оставивший после себя руины, которые с большой натяжкой можно назвать государством.

Именно понимание того, что дальше будет только хуже, что в РА не видно света в конце тоннеля, что РА все глубже погружается в болото экономических, социальных, демографических проблем, которые в итоге могут привести к утрате остатков суверенитета и независимости этой страны, и вынудило Саркисяна бежать с тонущего корабля. Да, это было сделано максимально пафосно. Но сути дела это не меняет.