Генпрокуратура и СНБ Армении расследуют скандал, связанный с Арменом Саркисяном

Генеральная прокуратура Армении направила в СНБ страны расследование армянских СМИ и с Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые выявили истинную причину отставки и побега президента Армена Саркисяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил советник генерального прокурора Гор Абрамян в интервью общественному телевидению Армении.

По его словам, то, что Саркисян являлся гражданином другой страны до того, как стал президентом, будет изучено.

"Сокрытие факта о двойном гражданстве еще в апреле 2021 года побудило возбудить уголовное дело по подозрению в подделке документов", - сказал Абрамян.

Напомним, что, проведя расследование, армянские СМИ выявили двойное гражданство сбежавшего президента. Именно наличие у Армена Саркисяна до избрания паспорта карибского государства Сент-Китс и Невис и стало реальным основанием для ухода. Факт был выявлен во время визита Саркисяна в Эмираты, поэтому он ушел в отставку, не вернувшись в страну, утверждают СМИ.

На запрос о наличии другого гражданства Саркисян предложил представить доказательства. После предоставления имеющихся данных он выдвинул свою версию.

В частности, он сообщил, что много лет назад инвестировал в эту страну (гостиничный бизнес), после чего передал долю члену своей семьи (до назначения послом в Великобританию в 2013 г.). По словам Саркисяна, он "получил гражданство без уведомления об этом". В 2013 году он поручил отказаться от гражданства до назначения послом.

Однако когда в 2017 году ему предложили стать президентом, выяснилось, что он не выполнил этого поручения. Человек, который должен был решить этот вопрос, умер, Саркисян написал письмо его сыну (работающему в той же компании) и попросил завершить процесс.

Получается, что Саркисян начал процесс отказа от гражданства островного государства незадолго до избрания президентом. А это значит, что он не мог быть избран на этот пост.

"Все указы, в том числе, законы, назначения, выборы (даже назначение премьера) - незаконны", - отметили армянские СМИ.

Президент, скорее всего, не вернется в Армению, так как ему может грозить уголовное преследование на основании подделки документов.

Напомним, 24 января президент Армен Саркисян подал в отставку, пытаясь оправдать это тем, что "конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем".