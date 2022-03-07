Использование Минобороны РФ выражения «Нагорный Карабах» неприемлемо

Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлении, сделанном Министерством обороны РФ в контексте направленной Украине гуманитарной помощи, неприемлемо.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, на территории Азербайджанской Республики нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах".

"В заявлениях, неоднократно сделанных Российской Федерацией на высшем и высоком уровнях, подтверждена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана. В то же время в соответствующих документах, подписанных между двумя странами, эта позиция еще раз закреплена.

Вопреки официальной позиции Российской Федерации, и ранее наблюдались случаи, когда в официальных заявлениях Министерства обороны Российской Федерации суверенные территории Азербайджана указывались таким названием. Подобные заявления могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям и привести к обострению ситуации на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы.

Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает Министерство обороны Российской Федерации прекратить практику обращения к суверенным территориям нашей страны названиями административно-территориальных единиц, которых в Азербайджанской Республике нет", - отмечается в сообщении.