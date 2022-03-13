Азербайджан и Иран реализовали стратегически важный региональный проект

Подписание Меморандума о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана между правительствами Азербайджана и Ирана стало, можно сказать, самым неожиданным событием уходящей недели. Баку и Тегеран реализовали стратегически важный региональный проект. Фактически, Азербайджан добился поставленной с момента окончания второй Карабахской войны цели, а Иран стал бенефициаром проекта вместо Армении, которая должна винить в случившемся только себя.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

"Разговоры об открытии Зангезурского коридора, который должен был проходить через территорию Армении, ведутся уже долгое время. Несмотря на заявления армянской стороны о готовности к открытию коммуникаций, проект до сих пор далек от реализации. Зангезурский коридор сулит немалые дивиденды и его запуск является экономически целесообразным для Армении. Но правительство Армении, возможно из-за давления реваншистски настроенного армянского общества, пока еще воздерживается от реализации проекта. Как итог, Азербайджан претворил свои планы в жизнь через территорию Ирана и оставил Армению за бортом проекта, имеющего важное геостратегическое значение", - заявил он.

Как отметил наш собеседник, строительство и ввод в эксплуатацию дороги, соединяющей Иран с Нахчыванской АР, вызовет оживление экономической активности в регионе:

"Безусловно, новый ирано-азербайджанский проект обеспечит интеграцию материкового Азербайджана с Нахчыванской АР. Это приведет к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона. Интеграция данного проекта в транспортный коридор Восток-Запад также увеличит объем международных грузов. В результате Баку и Тегеран получат больше доходов от международных грузоперевозок.", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов