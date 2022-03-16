Совершенно очевидно, что Азербайджан будет ключевым игроком в регионе

Несмотря на делающиеся из Еревана какие-то заявления, у меня нет ощущения, что в Армении активизировались действия по подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Об этом сказала в беседе с Day.Az известный российский политолог, доктор политических наук, Государственный советник Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Действия предполагают активную дипломатию, действенные шаги, а не одни слова, отметила Полоскова. Должны начаться переговоры о создании двусторонней комиссии и появиться какие-то практические результаты. Никаких признаков всего этого пока что не видно, а говорить можно что угодно.

"Сейчас, насколько мне известно, в населенной армянами части Карабаха активизировались провокации, и некоторые связывают это с миролюбивыми заявлениями из Еревана. Но я, честно скажу, не вижу такой связи. Даже больше, у меня ощущение, что армянской стороной предпринимаются действия для корректировки результатов 44-дневной войны. Правда, как они это собираются делать, я не представляю. Сепаратисты Карабаха, как известно, ничего самостоятельно не делают. В армянской диаспоре победу Азербайджана в войне называют "пирровой". Такие же определения я слышала и в коридорах российской власти. Поэтому пока трудно говорить о мирных инициативах", - сказала наша собеседница.

По словам Полосковой, делать какие-либо прогнозы рано. Чтобы говорить о будущем Южного Кавказа, надо поездить по региону, пообщаться с людьми, а с московского дивана это плохо видно, отметила она. Тем более сейчас, когда ситуация меняется, и геополитическая, и региональная. Россия в условиях санкций, которые будут продолжать нарастать, не сможет уже так активно влиять на ситуацию на Южном Кавказе и в Армении, считает российский политолог.

"Я жду, когда со стороны Азербайджана будут какие-то движения в этом направлении, чтобы с участием международных экспертов заняться изучением ситуации. Но одно очевидно уже сегодня - Азербайджан будет ключевым игроком в этом регионе", - подчеркнула .

Говоря о том, что даст Армении мирный договор, Татьяна Полоскова отметила, что это, в первую очередь безопасность. Пока нет договора, границы территории Армении неопределенны. Если нет границ, их может нарушать кто угодно. Мирный договор также может помочь Армении присоединяться к каким-то альянсам кроме ОДКБ, куда не принимают страны с территориальными проблемами. Армении жизненно важно побыстрее нормализовать отношения с Турцией и попытаться сохранить хотя бы то, что у нее есть.

"Но если говорить шире, то у Армении я не вижу будущего в качестве самостоятельного государства. И не только я. Его не видят и в диаспоре", - сказала Госсоветник РФ Первого класса.

Лейла Таривердиева