Зангезурский коридор

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана является важной инициативой по развитию региона. Кроме того, следует подчеркнуть и геополитическое значение этого документа.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям Эльман Насиров.

Депутат напомнил, что за последние годы с прямым участием Азербайджана в регионе был реализован ряд крупных проектов:

"Такие проекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Восток-Запад определили энергетическую и транспортную карту Евразии в целом. Подписание Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Ираном является продолжением этого процесса и новым вкладом в региональную безопасность и сотрудничество", - заявил он.

Как отметил парламентарий, новые геополитические реалии подталкивают страны региона занять справедливую позицию.

"Но Армения до сих пор не в состоянии свыкнуться с новыми реалиями в регионе. В период после окончания второй карабахской войны до сегодняшнего дня Армения пытается затягивать под различными предлогами открытие коммуникаций, в частности, Зангезурского коридора", - напомнил Насиров.

По его словам, правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном рассчитывало, что переговоры с Азербайджаном будут проходить под диктовку армянской стороны, но в Ереване сильно ошибались.

"После подписания Меморандума между Азербайджаном и Ираном Армения остаётся вне региональных проектов. Армения находится в геополитическом тупике и поведение правительства Пашиняна лишь усугубляет изоляцию страны. В Армении до сих пор не в состоянии принимать решения, которые соответствовали бы национальным интересам государства. При этом, Армения всё ещё может запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Для этого Ереван должен выполнить взятые на себя обязательства по реализации Зангезурского коридора. Только в этом случае Армения может стать участником нового этапа развития Южного Кавказа", - заключил Эльман Насиров.

Абдул Керимханов