Не осудивший Армению мир тоже виновен в тотальном минировании Карабаха

С 10 ноября до сегодняшнего дня от мин очищено более 25 тысяч гектаров освобожденных от армянской оккупации территорий Азербайджана. Обнаружено и обезврежено более 55 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. По оценкам Агентства Азербайджана по разминированию, Карабахский регион является одним из самых загрязненных минами мест в мире. Работы продолжаются, вопрос находится в центре внимания Президента страны.

31 марта - 1 апреля в Баку прошла международная конференция "Гуманитарная деятельность по разминированию и Цели в области устойчивого развития". По ее итогам участники приняли документ, в котором говорится о необходимости усиления помощи Азербайджану в гуманитарном разминировании с целью поддержки прилагаемых усилий по реконструкции и восстановлению в пострадавших от конфликта районах.

"Может быть я наивен, но считаю, что не только Армения, но и оказывавший ей молчаливую поддержку мир несет ответственность за то, что каждый метр освобожденных территорий напичкан смертью".

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

К сожалению, у армянского фашизма ненависть и вражда находятся в крови. Азербайджан восстановил территориальную целостность, прогнал оккупантов, которые тридцать лет грабили, убивали и оставили после себя только руины. За последние сто лет мир не знал подобного акта вандализма. Ведь ни один населенный пункт, в котором проживали азербайджанцы, не сохранился, не осталось камня на камне от сотен сел и городов.

Поэтому, когда встал вопрос представления азербайджанской стороне карт минных полей, эти карты оказались такими же фальшивыми, как и все, к чему прикасается армянский фашизм. Проигрывать нужно уметь достойно, но армяне этого не умеют. У армянского фашизма нет ничего святого. Предоставляя фальшивые карты, они сделали это сознательно, чтобы наше мирное население продолжало подрываться на их минах. Армяне посеяли смерть везде, где ступила их нога, на всех оккупированных прежде территориях. Думаю, история, историки дадут правильную оценку тем зверствам, тому вандализму, который чинили оккупанты.

Азербайджану пришлось провести анализ переданных Арменией карт, и результат проверки показал, что они соответствуют действительности лишь на 20-25 процентов. Это значит, что из 100 мин мы по этим картам можем разминировать 20-25, а 75-80 мин остаются источником опасности для гражданского населения. Подобное поведение не укладывается в голове нормального человека. Это такая месть за поражение в войне? Но ведь погибать, наступая на мины, будут не военные, а мирные граждане, которые вернутся жить на своих землях... Само собой разумеется, Азербайджан не может пользоваться переданными нам картами в процессе разминирования.

Азербайджанское государство очень серьезно относится к безопасности своих граждан, а также граждан иностранных государств, сотрудников зарубежных компаний, которые засыпали Баку заявками на участие в восстановительных работах на освобожденных территориях.

Уже около двух лет Азербайджан в сотрудничестве с турецкими саперами и взводом МЧС России разминирует свои земли практически собственными силами. Да, некоторые страны оказали определенную поддержку, но это мизер, учитывая масштабы минирования. Кроме того, мы так и не услышали адресного осуждения армянской стороны за содеянное. К сожалению, в вопросе армянских мин, как и в других вопросах, снова дают о себе знать двойные стандарты, управляющие сегодня всем миром. Отсюда и войны, и дискриминационные подходы. Это сегодня четко прослеживается на фоне происходящего в Украине. Мы видим, как Запад сплотился и поддерживает украинский народ. А разве азербайджанский народ не пережил той же трагедии, разве наши земли не были оккупированы? Где этот мир находился, когда шли этнические чистки, когда произошел геноцид в Ходжалы, когда мирные азербайджанцы были вынуждены зимой босиком бежать от оккупантов, терять детей, родителей. Столько пришлось пережить азербайджанскому народу из-за того, что миром правят двойные стандарты и агрессор не был своевременно осужден и наказан.

Может быть я наивен, но я считаю, что не только Армения, но и оказывавший ей молчаливую поддержку мир несет ответственность за то, что каждый метр освобожденных территорий напичкан смертью. Современные технологии позволяют увидеть номер автомобиля из космоса. При этом мир со скрипом, будто нехотя, еле-еле признает преступления, совершенные армянами. Мы не видим осуждения, не видим санкций, не видим элементарного человеческого сострадания азербайджанскому народу.

Все это наша история. Она еще раз доказывает, что Азербайджан может рассчитывать только на себя. Сплотившись вокруг Президента, мы освободи свои земли, теперь освобождаем их от смертоносного "посева". Мы справимся. Я верю, что зажжется свет в домах восстановленных сел и городов. Мы сделаем это сами, и, может быть, международному сообществу за безучастность станет стыдно.

Лейла Таривердиева