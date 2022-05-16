https://news.day.az/politics/1462254.html Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО
Председатель Великого Национального собрания Турции прибыл в Азербайджан - ФОТО
16 мая делегация во главе с председателем Великого Национального собрания Турции Мустафой Шентопом прибыла в Азербайджан для участия в третьей Общей конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.
Председателя Великого Национального собрания Турции встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.
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