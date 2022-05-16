В Азербайджанской армии выполнены задачи по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в одной из воинских частей Сухопутных войск Азербайджана проведены стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, привлеченный к учениям персонал был проинформирован о правилах безопасности и условиях стрельбы.

Перед стрельбами были выполнены нормативы по огневой подготовке.

Военнослужащие успешно выполнили задачи по стрельбе по цели с заранее подготовленной позиции.

Учения проводились с учетом боевого опыта, приобретенного в ходе 44-дневной войны.