https://news.day.az/politics/1462266.html В Азербайджанской армии выполнены задачи по огневой подготовке - ВИДЕО
В Азербайджанской армии выполнены задачи по огневой подготовке - ВИДЕО
В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в одной из воинских частей Сухопутных войск Азербайджана проведены стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, привлеченный к учениям персонал был проинформирован о правилах безопасности и условиях стрельбы.
Перед стрельбами были выполнены нормативы по огневой подготовке.
Военнослужащие успешно выполнили задачи по стрельбе по цели с заранее подготовленной позиции.
Учения проводились с учетом боевого опыта, приобретенного в ходе 44-дневной войны.
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