https://news.day.az/politics/1462957.html Шентоп поделился публикацией о поездке в Физули - ФОТО
Шентоп поделился публикацией о поездке в Физули - ФОТО
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в рамках визита в Азербайджан совершил поездку в Физули.
Как передает Day.Az, он поделился публикацией в Twitter по поводу этой поездки.
"Мы находимся в освобожденном от оккупации Азербайджаном Физули. Мы вместе со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой провели обсуждения, получили информацию от соответствующих учреждений", - написал Шентоп.
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