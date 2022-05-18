Шентоп поделился публикацией о поездке в Физули

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в рамках визита в Азербайджан совершил поездку в Физули.

Как передает Day.Az, он поделился публикацией в Twitter по поводу этой поездки.

"Мы находимся в освобожденном от оккупации Азербайджаном Физули. Мы вместе со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой провели обсуждения, получили информацию от соответствующих учреждений", - написал Шентоп.