https://news.day.az/politics/1463320.html Армяне вновь обстреляли Кяльбаджар
Армяне вновь обстреляли Кяльбаджар
Днём 19 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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