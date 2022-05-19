Армяне вновь обстреляли Кяльбаджар

Днём 19 мая подразделения армянских вооруженных сил с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Подразделениями нашей армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.