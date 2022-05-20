США готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в поздравительном письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

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