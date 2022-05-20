https://news.day.az/officialchronicle/1463649.html Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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