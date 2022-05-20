Президент США Джозеф Байден направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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