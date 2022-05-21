Особое внимание Джо Байдена к Азербайджану связано с авторитетом Президента Ильхама Алиева

Президент США Джо Байден проявил большой прагматизм, направив поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как во время пребывания в должности вице-президента, так и в настоящее время в качестве президента США Джо Байден придаёт большое значение отношениям с Азербайджаном и его лидеру Ильхаму Алиеву. Доверительные отношения глав двух государств делает возможным стабильное и тесное стратегическое сотрудничество между Баку и Вашингтоном.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

Как подчеркнул наш собеседник, дальновидная политика и личный авторитет Президента Ильхама Алиева, его стиль государственного управления и проводящиеся под его руководством динамично развивающиеся экономические реформы сделали Азербайджан привлекательным для США, которые намерены интенсивнее развивать сотрудничество.

"Президент Ильхам Алиев продемонстрировал огромную лояльность Белому дому во время войны в Афганистане и в Ираке в 2003 году. Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева прилагают все усилия для того, чтобы Азербайджан стал страной с развитой "зеленой" экономикой и первоклассной инфраструктурой. Азербайджан является демократическим и процветающим государством благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева, и в Белом доме признают эти впечатляющие достижения", - отметил он.

Американский эксперт добавил, что сегодня Азербайджан является незаменимой страной, которая в значительной степени обеспечивает энергонезависимость и экономическое процветание европейским странам, а также дает большой импульс в строительстве новых трубопроводов, по которым природный газ будет доставляться на европейские рынки.

"ЕС все больше зависит от природного газа и нефти, поступающих из Азербайджана. Учитывая нынешние геополитические сдвиги, Азербайджан приобрел особое положение в ЕС и является надежным союзником Вашингтона. Благодаря грамотному государственному менеджменту Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно и динамично движется вперёд", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов