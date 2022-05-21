NEDетская провокация накануне Гран-при Азербайджана "Формула-1"

Автор: Абдул Керимханов

главный редактор Day.Az

В преддверии Гран-при Азербайджана "Формула-1" провокации против нашей страны превратились в традиционный образ жизни для тех международных структур, перед которыми стоит задача очернить стремительно растущий имидж Азербайджана на международной арене. Армянское лобби формирует группы давления против Азербайджана используя международные доноры. Национальный фонд демократии США (NED) является одним из них.

NED в основном финансируется Конгрессом США. В 2021 году организация выделила грант в размере почти миллион долларов на "развитие демократии" в Азербайджане в 2021 году. Деньги были выделены по различным направлениям, которые в реальности не имеют ничего общего с демократией.

Половина из направлений непосредственно охватывают регионы Азербайджана. NED формирует в Азербайджане собственные группировки, которые при необходимости могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране и в качестве давления на власти. Второй и более опасный момент заключается в том, что эти группировки, хотя и думают, что борются за демократию, на самом же деле попадают в объектив интересов армянской диаспоры.

Следует отметить, что большинство донорских организаций в США, преподающих миру "урок демократии", получают финансовую помощь не только от государства. Туда вливают деньги различные бизнес-предприятия, поскольку в этом случае они освобождаются от налогов.

Среди поддерживающих NED есть немало влиятельных представителей армянского лобби в США. Взамен оказываемой помощи армянское лобби ставит определенные условия перед NED. Нетрудно догадаться - основным условием является финансирование проектов, которые будут направлены против Азербайджана и Турции. Если NED действительно хочет видеть в Азербайджане демократическое общество, а первое условие демократии - прозрачность, то почему фонд не раскрывает сколько грантов и кому он выделяет в Азербайджане? Раз представители NED называют себя "принципиальными демократами", то почему они всячески маскируются и переводят деньги в Азербайджан нелегально, тем самым порождая огромные коррупционные схемы?

Как стало известно в СМИ, NED выделила Азербайджану новый срочный "транш", который прибудет в страну до 25 мая. Ожидается, что гранты будут выделены в основном на молодежь. Что неудивительно, поскольку NED нужны новые правозащитники, общественные лидеры, особо усердствующие в соцсетях активисты, журналисты-исследователи, журналисты-аналитики и даже новые политические лидеры. Конечной целью взращивания таких молодежных "элит" является подталкивание их устраивать "цветные революции".

Ранее мы рассказывали про дело журналистки Айтен Мамедовой, которое подняло на уши всех защитников демократии и различные правозащитные организации. Инцидент с нападением на журналистку, решение группы "правозащитников" о проведении в Баку 14 мая акций протеста, странная реакция посольства США и Великобритании в Азербайджане, а также Госдепа тех же Штатов вовсе не кажется случайным. Похожая грязная кампания была внедрена в преддверии первых Европейских игр в Баку в 2015 году.

В 2016 году Азербайджан вошёл в клуб государств, принимающих этап чемпионата мира Формулы-1. Это событие стало кипятком на голову всем недоброжелателям нашей страны. На протяжении уже шести лет так называемые правозащитники пытаются создать благоприятную почву для антиазербайджанской истерии. Но эти выходки уже настолько банальны, что вызывают отвращение у большинства азербайджанского общества. Их эффект прямо противоположен, поскольку граждане становятся свидетелями откровенного выпада в адрес своей страны. Следовательно, желание записываться в ряды "правозащитников" становится все меньше, поскольку такого рода организации не предполагают ничего хорошего для Азербайджана.