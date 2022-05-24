В Баку состоится заседание министров по ИКТ стран-членов ОТГ
В Баку состоится специальное заседание министров в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба ОТГ.
В заседании, которое состоится 26 мая под председательством Министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева и при модераторстве генерального секретаря ОТГ Багдада Амреева, примут участие министры по информационным и коммуникационным технологиям государств-членов ОТГ и государств-наблюдателей.
Отмечено, что министры, высокопоставленные официальные лица и эксперты примут участие в туре TEKNOFEST и посетят различные павильоны на мероприятии.
На заседании также состоится совместная презентация экспертов ИКТ из Азербайджана и Турции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре