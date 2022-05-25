Исполнился год с момента создания медиаплатформы "Тюркский мир" (Turkic.World)

Первая совместная медиаплатформа тюркских стран - Turkic.World - отмечает год с момента своего создания.

Как передает Day.Az, медиаплатформа "Тюркский мир" (Turkic.World) начала свою деятельность в 2021 году в результате сотрудничества Агентства международной информации Trend и турецкой медиагруппы Albayrak при поддержке помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Этот проект, построенный на уникальной цифровой платформе, всего за год сумел объединить ведущие СМИ тюркских стран. К Turkic.World уже подключились Национальное информационное агентство Узбекистана "УзА", АО "Казинформ" (Казахстан), Национальное информационное агентство Кыргызстана "Кабар" и Министерство иностранных дел Туркменистана. Медиаплатформа Turkic.World функционирует на азербайджанском, турецком, казахском, кыргызском, узбекском и туркменском языках. Кроме того, участники проекта могут публиковать свои новости также на русском и английском языках. Работает и мобильная версия проекта.

Благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, направленным на развитие азербайджанских СМИ, медиаструктуры нашей страны находятся на этапе бурного развития. Профессиональный рост и расширение деятельности азербайджанских СМИ в соответствии с передовыми международными стандартами стало возможным именно благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Медиплатформа Turkic.World, являясь результатом развития азербайджанского медиарынка, в 2021 году была представлена на Медиафоруме Тюркского совета в Стамбуле, а также стала медиапартнером 25-го Международного бизнес-форума IBF, организованного в Баку Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD). Кроме того, Turkic.World является официальным партнером международного фестиваля авиации, космоса и технологий Teknofest - 2022.