Из Ирака и Сирии репатриированы 366 азербайджанцев

Из Ирака и Сирии поэтапно репатриированы 366 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана Али Нагиев.

Он отметил, что приняты соответствующие меры по репатриации из Сирии и Ирака и реабилитации членов семей, в частности женщин и детей, лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований во время вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.