https://news.day.az/politics/1471789.html Из Ирака и Сирии репатриированы 366 азербайджанцев - Али Нагиев
Из Ирака и Сирии репатриированы 366 азербайджанцев - Али Нагиев
Из Ирака и Сирии поэтапно репатриированы 366 человек.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава Службы государственной безопасности, председатель Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана Али Нагиев.
Он отметил, что приняты соответствующие меры по репатриации из Сирии и Ирака и реабилитации членов семей, в частности женщин и детей, лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований во время вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке.
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