Бакинский форум стал важной платформой для обсуждения глобальных вопросов

Источник: Агентство международной информации Trend

Глобальный Бакинский форум стал важной платформой для обсуждения вопросов, волнующих мир.

Об этом в субботу в интервью Trend сказал экс-президент Хорватии Иво Йосипович, передает Day.Az.

По его словам, обсуждения на IX Глобальном Бакинском форуме охватывают ряд важных тем.

"Значимость форума заключается в том, что представители разных стран, бывшие главы государств собираются вместе для обсуждения глобальных вопросов и текущей ситуации. Полагаю, что это внесет вклад в решение обсуждаемых вопросов. Мнения, высказанные в ходе панельных дискуссий на различные темы, будут играть роль в решении глобальных проблем", - сказал он.