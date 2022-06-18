Радует, что Азербайджан инвестирует в Карабахе в экологически устойчивые проекты - путешественница из Дании
Источник: Агентство международной информации Trend
Радует, что Азербайджан инвестирует в Карабахе в экологически устойчивые проекты.
Об этом Trend сказала в субботу путешественница из Дании Метте Миккельсен в ходе визита группы международных путешественников в Карабах, передает Day.Az.
"Концепция "умного" села довольно интересна с точки зрения инвестирования не только в "умные", но и в экологически устойчивые проекты", - сказала она.
Миккельсен также отметила, что вместе с другими путешественниками посетила множество впечатляющих исторических достопримечательностей, а также насладилась безупречной природой гор Карабаха.
Напомним, что в ходе третьего дня своего визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с "умным" селом Агалы в Зангилане.
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