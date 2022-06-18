Источник: Агентство международной информации Trend

Радует, что Азербайджан инвестирует в Карабахе в экологически устойчивые проекты.

Об этом Trend сказала в субботу путешественница из Дании Метте Миккельсен в ходе визита группы международных путешественников в Карабах, передает Day.Az.

"Концепция "умного" села довольно интересна с точки зрения инвестирования не только в "умные", но и в экологически устойчивые проекты", - сказала она.

Миккельсен также отметила, что вместе с другими путешественниками посетила множество впечатляющих исторических достопримечательностей, а также насладилась безупречной природой гор Карабаха.

Напомним, что в ходе третьего дня своего визита на освобожденные территории группа из 24 путешественников и тревел-блогеров из 10 стран мира ознакомилась с "умным" селом Агалы в Зангилане.