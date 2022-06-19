Проведение Глобального Бакинского Форума имеет особое значение

Проведение Глобального Бакинского форума имеет особое значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахского экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Сегодня гостей ознакомили с проводимыми работами по восстановлению территорий, разминированию и со сложностями этого процесса, строительными работами, работами в области инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций и т.д", - добавил спецпредставитель Президента Азербайджана.

 