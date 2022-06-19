https://news.day.az/politics/1472108.html Проведение Глобального Бакинского Форума имеет особое значение - Эмин Гусейнов
Проведение Глобального Бакинского Форума имеет особое значение - Эмин Гусейнов
Проведение Глобального Бакинского форума имеет особое значение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахского экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.
"Сегодня гостей ознакомили с проводимыми работами по восстановлению территорий, разминированию и со сложностями этого процесса, строительными работами, работами в области инфраструктуры, энергетики, телекоммуникаций и т.д", - добавил спецпредставитель Президента Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре