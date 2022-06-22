Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова поставила на место армянскую журналистку, которая назвала блокировку интернет-ресурса "РИА Новости" в Азербайджане "очередным посягательством на свободу прессы".

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос армянской журналистки в ходе еженедельного брифинга в среду, Захарова отметила, что существующие и возникающие проблемы Россия со своими партнерами решает в двустороннем формате.

"Я исхожу всегда из того, что вопросы СМИ и их деятельности должны решаться с опорой на две основополагающие вещи. Это должно делаться в соответствии с законом и второе, это делаться должно исходя из уважения свободы слова и прав журналистов, которые закреплены как в национальном, так и в международном праве. Поэтому существующие и возникающие проблемы мы с нашими партнерами решаем в двустороннем формате. Хочется надеяться, что таких прецедентов будет как можно меньше, хочется развивать наши отношения и в медиа-сфере, исходя из общей необходимости противодействовать фейкам, дезинформации. Нам есть что решать со всеми странами мира сообща на коллективных началах исходя из выше обозначенных принципов", - сказала она.

Напомним, что в Азербайджане ограничен доступ к интернет-ресурсу "РИА Новости" из-за публикации скандального интервью с сепаратистом Артаком Бегларяном, называющим себя "министром" незаконной организации на территории Азербайджана.

Ограничение доступа к информационным интернет-ресурсам в связи со случаями размещения информации, распространение которой запрещено в Азербайджанской Республике, регулируется законом "Об информации, информатизации и защите информации". В соответствии с этим законом доступ к информационному интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается в случае возникновения угрозы охраняемым законом интересам государства и общества по решению соответствующего органа исполнительной власти. Распространение вышеуказанным агентством информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана и пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, происходит не впервые и носит системный характер.

Распространение "РИА Новости" информации, направленной против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнические и сепаратистские тенденции, является нарушением требований закона "Об информации, информатизации и защите информации", и на основании данного закона Азербайджана доступ к информационному интернет-ресурсу этого агентства на территории страны ограничен.

Отметим, что позже данное интервью было удалено с сайта "РИА Новости".