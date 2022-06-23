В израильском городе Акко состоялась встреча с азербайджанской общиной

В "Доме Азербайджана в Израиле", функционирующем в городе Акко, состоялась встреча с членами азербайджанской общины.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, выступая на мероприятии, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов выразил членам общины признательность за проведение в Израиле информационной кампании и организацию различных акций во время 44-дневной Отечественной войны в целях пропаганды азербайджанских реалий. Он отметил, что Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев высоко оценил деятельность диаспоры во время Отечественной войны, поздравляя наш народ с победой, особо подчеркнул заслуги диаспоры во всем мире.

Генеральный директор муниципалитета города Акко Янив Ашур и генеральный директор городского дома культуры Айала Сиван Бен Йосеф в своих выступлениях констатировали вклад нашей общины в межкультурное взаимопонимание, общественно-политическую и гуманитарную сферы, с удовлетворением отметили, что наши народы связывают нерушимые узы дружбы.

Руководитель "Дома Азербайджана в Израиле" Нехемия Ширин Михаэли и члены общины расценили визит делегации Государственного комитета по работе с диаспорой в Акко как проявление чуткого отношения к азербайджанской диаспоре.

В рамках мероприятия председатель ГКРД вручил руководителю "Дома Азербайджана в Израиле" Нехемие Ширину Михаэли медаль Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". Руководитель общины удостоен этой награды за вклад в развитие азербайджанской общины в Израиле.

Председатель ГКРД также навестил проживающего в городе Акко брата Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова Ранта Агарунова и членов его семьи. В ходе встречи, протекавшей в теплой атмосфере, была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны. Проведен обмен мнениями о деятельности азербайджанской общины в Израиле, развитии нашей родины.