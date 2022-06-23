Азербайджанский самолет-амфибия будет участвовать в тушении пожаров в Турции

В турецком регионе Мугла продолжаются лесные пожары. Для участия в тушении пожаров, в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева, самолет-амфибия BE-200ÇS МЧС с экипажем из 10 человек отправляется в аэропорт Даламан в провинции Мугла.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам в Международном аэропорту Гейдар Алиев начальник авиационной службы МЧС генерал-майор Ашраф Гасымов.

"Как известно, в прошлом году мы также участвовали в тушении пожаров в братской Турции. Это очень эффективный самолет для тушения пожаров. Не останавливаясь над водной поверхностью, он за 18-20 минут может набрать около 12 тонн воды", - сказал он.