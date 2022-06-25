Убегая из Физули армяне в панике побросали боеприпасы

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана проводят интенсивные мероприятия для очистки освобожденных территорий от мин и других взрывных устройств, сбора оружия, брошенного армянскими военными формированиями при отступлении.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Физулинского РОП в ходе очередных мероприятий обнаружили различные боеприпасы на оставленных боевых позициях.

Обнаруженные пять автоматов, три гранатомета, пулемет, пистолет, миномет, противотанковый ракетный комплекс, 44 гранаты, семь снарядов, 2 959 патронов различного калибра и другие боеприпасы переданы соответствующим органам, говорится в сообщении.