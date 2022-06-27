Азербайджанский народ гордится героической армией страны

Создание 26 июня 1918 года по решению правительства Азербайджанской Демократической Республики (АДР) первой регулярной воинской части - Отдельного Азербайджанского корпуса было важным шагом. К сожалению, в результате падения АДР процесс строительства национальной армии остался незавершенным. Поворот в сфере создания национальной армии начался после прихода к руководству страной в 1969 году великого лидера Гейдара Алиева, с процесса подготовки военных кадров.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов, передает Day.Az.

По его словам, великий лидер Гейдар Алиев в 1971 году ценой больших усилий добился создания в Азербайджане школы по подготовке военных кадров - военного лицея имени выдающегося полководца Джамшида Нахчыванского.

"Деятельность этой школы привела к повышению интереса к военному искусству в Азербайджане, подготовке азербайджанских офицерских кадров. После восстановления независимости Азербайджана военная школа имени Нахчыванского стала одной из основных баз армейского строительства. Благодаря великому лидеру Гейдару Алиеву азербайджанская молодежь получила возможность учиться в высших военных школах - Бакинского высшего объединенного командования и военно-морской, а также быть принятой в другие военные училища СССР на льготных условиях. Эта политика великого лидера в советский период представляла собой большую работу, проводимую для создания национальной армии будущего независимого Азербайджана", - сказал депутат.

Он добавил, что в то же время под руководством великого лидера проводилась большая работа по развитию системы военного образования. "Так, с целью дальнейшего развития системы военного образования 20 февраля 1999 года великий лидер Гейдар Алиев подписал указ о создании Военной академии. Учреждение этой академии можно считать качественно новым этапом в процессе формирования национальный военных кадров", - сказал Османов.

По его словам, в результате проводимых комплексных мер азербайджанская армия превратилась в современную армию. За счет сформировавшейся в последние годы и динамично развивающейся военной промышленности в Азербайджане производятся различные виды военной техники, бронемашины, БПЛА, стрелковое оружие. Подписаны договора с рядом стран по закупке вооружения и военной техники и производству военной продукции, расширено военное сотрудничество.

Османов отметил, что модернизация ВС является одним из стратегических направлений государственной политики Президента Ильхама Алиева. "В результате осуществляемой правильной стратегии азербайджанская армия сегодня входит в число 50 сильнейших армий мира. Наша армия доказала в 44-дневной войне, что является одной из сильнейших в мире. За счет отваги наших героев, ценой крови наших шехидов весь мир стал свидетелем славной Победы Азербайджана. Были освобождены Физули, Гадрут, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, Кяльбаджар, Агдам, Лачин и в целом более 300 населенных пунктов. Капитуляция противника - результат, достигнутый за счет мощи нашей армии. Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, одержав победу, тем самым восстановил справедливость. Завоеванной победой был положен конец оккупационной политике Армении. Во время Отечественной войны азербайджанский народ сплотился в единый кулак, и существующее единство позволит выполнить все задачи и в будущем. Сила государства заключается в поддержке народа, политика государства поддерживается народом", - добавил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Эльшан Мусаев сказал Trend, что развитие азербайджанской армии, как и развитие во всех сферах, связано с именем великого лидера Гейдара Алиева.

"Общенациональный лидер Гейдар Алиев прекрасно понимал, что для защиты суверенитета, независимости, границ страны, и в частности, освобождения родного Карабаха необходимо усилить армию. Поэтому особое внимание было уделено этой сфере, были предприняты все возможные шаги, и в последующий период успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым этой политики в итоге привело к осуществлению мечты великого лидера и азербайджанского народа, оккупированные земли были освобождены. Наша армия одержала блестящую победу над врагом", - сказал он.

Мусаев особо отметил большое внимание к сфере армейского строительства и после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к руководству страной.

"На оборонные расходы из бюджета всегда выделялись крупные средства. А в последующие периоды параллельно укреплялась и наша оборонная промышленность, были построены заводы, азербайджанская армия вошла в число 50 самых сильных армий мира. Наша армия выполнила свою историческую миссию в 44-дневной войне. Спустя 30 лет родной Карабах был освобожден от оккупации. Теперь мы можем свободно посещать Шушу и другие освобожденные регионы Карабаха. На Джыдыр дюзю проводятся международные мероприятия. В Карабахе ведутся масштабные строительные работы. Наша армия - это наша гордость и честь, поздравляю нашу героическую армию с Днем Вооруженных сил", - сказал он.