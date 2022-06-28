Между Азербайджаном и Кыргызстаном создается Межгосударственный совет

Между Азербайджаном и Кыргызстаном создается новый совет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект об утверждении меморандума "О создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана".

Законопроект был поставлен на голосование и принят.