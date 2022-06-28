https://news.day.az/politics/1474512.html Между Азербайджаном и Кыргызстаном создается Межгосударственный совет
Между Азербайджаном и Кыргызстаном создается Межгосударственный совет
Между Азербайджаном и Кыргызстаном создается новый совет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект об утверждении меморандума "О создании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана".
Законопроект был поставлен на голосование и принят.
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