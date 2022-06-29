Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе

Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

"Мы всегда подчеркивали, что разблокирование всех транспортных экономических связей на Южном Кавказе работает на закрепление положительных тенденций, в конечном итоге, на оздоровление обстановки в регионе", - сказала Захарова.

Реализация договоренностей лидеров трех стран позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном, добавила она.