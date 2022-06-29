https://news.day.az/politics/1474908.html Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе - Захарова
Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе - Захарова
Разблокирование транспортных экономических связей послужит оздоровлению ситуации на Южном Кавказе.
Как передает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.
"Мы всегда подчеркивали, что разблокирование всех транспортных экономических связей на Южном Кавказе работает на закрепление положительных тенденций, в конечном итоге, на оздоровление обстановки в регионе", - сказала Захарова.
Реализация договоренностей лидеров трех стран позволит обеспечить комплексную нормализацию отношений между Баку и Ереваном, добавила она.
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