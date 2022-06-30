Авторитет Движения неприсоединения вырос в период председательства Азербайджана

Двухдневные заседания в рамках Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН) создадут возможности для значительных изменений в странах - участницах ДН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По его словам, благодаря восстановлению справедливости в современном мире появится возможность для решения глобальных вопросов.

"Пандемия продемонстрировала нам, насколько важны многосторонние отношения. Парламентская дипломатия может способствовать решению глобальных проблем. За время председательства Азербайджана мы стали свидетелями роста авторитета Движения неприсоединения", - сказал Шентоп.

Отметим, что 30 июня в Центре Гейдара Алиева начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, посвященная теме "Усиление роли национальных парламентов в продвижении мира и устойчивого развития".