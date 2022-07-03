Всё по Яну Флемингу: почему российские миротворцы не видят армянских провокаций?

Автор: Акпер Гасанов

Один раз - это случайность. Два раза - это совпадение. Три раза - это происки. Автором этого утверждения является Ян Флеминг - автор романов о супер-шпионе Джеймсе Бонде. И оно вспоминается сейчас, когда мы увидели очередной, далеко не первый и даже не третий пример бездействия со стороны российских миротворцев. "Слепота" тех, кто размещен на азербайджанской территории согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, просто удивляет.

В субботу, 2 июля, армянские СМИ сообщили, что делегация Армянского национального комитета Америки (ANCA) посетила территорию Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, и провела ряд встреч, в частности, с Давидом Бабаяном, который называет себя "министром иностранных дел" Карабаха.

Отметим, что это не первый случай, когда российские миротворцы, которые находятся на азербайджанской земле для сохранения и укрепления мира, беспрепятственно пропускают граждан иностранного государства на суверенную территорию Азербайджана. Напомним, в конце декабря прошлого года российские миротворцы "не заметили", как бывший кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс незаконно посетила азербайджанские территории, нарушив тем самым суверенитет Азербайджана.

Прекрасно помню, что после скандала, связанного с визитом в гости к карабахским сепаратистам мадам Пекресс, российские миротворцы начали говорить привычное оправдание в стиле "мы не разобрались", "нас никто не предупредил". Уверен, что и сейчас они включат ту же самую пластинку. Но, она давно заела. Слишком уж много случаев накопилось поразительной "слепоты" и готовности поддерживать провокации армян со стороны российских миротворцев.

Тут имеет смысл также напомнить, что произошло в ноябре прошлого года армянский террорист Норайр Мирзоян 1975 года рождения на блокпосте Дашалты у города Шуша бросил гранату в азербайджанских и российских военных. Сразу возник резонный вопрос - почему у него имелась боевая граната? Российские миротворцы, а это зона их прямой ответственности, обязаны были изъять у армян в Карабахе все оружие. В том числе и боевые гранаты. Как видим, не изъяли.

Кроме того, вместо того, чтобы передать Мирзояна азербайджанской стороне, российские миротворцы передали его армянской. По сути, они помогли преступнику избежать наказания. В Азербайджане все это помнят и делают выводы. Собственно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже однажды сделал заявление по поводу "странной" позиции российских миротворцев.

"Когда мы видим что российские миротворцы тайно пропускают иностранных граждан в Карабах, это вызывает у нас удивление. Мы договорились с российской стороной, что иностранцы могут въезжать туда только с нашего согласия. А соглашение нарушается", - указал тогда глава нашего государства. Как видим, оно нарушается вновь и вновь. И это никак не может быть случайностью или совпадением.

Поразительно тут и то, что ни разу российские миротворцы не извинились за свою "слепоту". Вряд ли они извиняться и сейчас. И тут вспоминается, что даже такой проармянский российский пропагандист, как Владимир Соловьев дважды извинился перед Азербайджаном, назвав свои действия политической ошибкой. Это, кстати, были извинения, принесенные за вывод в эфир того самого Давида Бабаяна, к которому как-то просочилась делегация Армянского национального комитета Америки.

Того самого, который постоянно закатывает истерику по поводу "незаконности" трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Того самого, который обвиняет не только премьер-министра РА Никола Пашиняна в "предательстве", но и возмущается шагами президента США Байдена навстречу Азербайджану. Совершенно очевидно, что члены ANCA прибыли в Карабах не для измерения густоты бороды Бабаяна.

Российские миротворцы стали соучастниками провокаций, направленных против Азербайджана? Или заверения России о том, что такого больше не повторится, ничего не стоят? Такие ошибки лишь напоминают в лишний раз про пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

"Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации - 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - говорится в нем. Время летит и российские миротворцы должны понимать, что они не должны становиться соучастниками армянских провокаций.