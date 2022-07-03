В Баку состоится международная конференция, посвящённая Каспию

5 июля Минэкологии Азербайджана проведёт международную конференцию, посвящённую Каспию.

Как передает Day.Az, об этом сказала руководитель гидрометслужбы минэкологии Умайра Тагиева.

"Трудно переоценить значение Каспийского моря для стран нашего региона. Омывая берега пяти стран, Каспий, помимо его значения хозяйственно-экономического, стратегического, имеет значительное климатоопределяющее влияние для региона. Перепады уровня моря, всегда приносили большой ущерб народному хозяйству. Все мы помним 1978-1995 годы, когда повышенние его уровня на 2.5 метра закончилось затоплением инфраструктурных объектов, населенных пунктов. Теперь Каспий мелеет. За последние 15 лет, его уровень снизился почти на полтора метра. А до достижения 100 летнего минимума 1977 года, осталось лишь 80 см", - сказала Тагиева.

По ее словам, многолетние исследования показали, что максимальная амплитуда колебаний уровня составляет 3 м.

"Если ранее, эти колебания уровня Каспия, происходящие в течении столетия приходились на период так называемого относительно "стабильного климата", то сейчас, изменение климата оказывает свое влияние на этот процесс. К сожалению, последние десять лет, изменение климата происходит более ускоренно, чем это прогнозировалось мировыми учеными ранее. Это налагает свои последствия на экосистемы в целом.

В этой связи, определение наиболее реалистичного прогноза - сценария измения уровня Каспия, а также разработка адаптационных мер - является жизненно важным для всех прикаспийских стран и окружающего региона.

Именно с этой целью 5 июля, представители гидрометслужб и ученые как прикаспийских стран, так и зарубежные эксперты, представители международных организаций обменяются мнениями на международной конференции по теме "Изменение уровня Каспия на фоне климатических изменений, прогнозы и меры адаптации", - отметила Умайра Тагиева.