Огромные успехи маленькой страны: о блестящей стратегии и тактике Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Азербайджан занимает 112-ое место в мире по величине территории и 91-оем место на планете по численности населения. То есть, будем откровенны, наше государство, территориально и численно, является достаточно небольшим. Тем большего стоят успехи Азербайджана, который не только стал лидирующим государством Южного Кавказа по степени политического влияния а также экономической и военной мощи, но и оказывает серьезное влияние на процессе на Евраазийском пространстве.

Секрет успехов нашей страны довольно прост, если описывать его словами, и невероятно сложен, если оценивать суть гигантской работы, что проделана за сравнительно небольшой отрезок времени. Если коротко, то речь идет о грамотно выстроенной стратегии и тактике развития государства. В том числе и в плане усиления позиции Азербайджана на международной арене.

Как это все работает, мы в очередной раз увидели сегодня. В один и тот же день произошло сразу три важных события. Итак, Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости этой страны. Это был ответный шаг со стороны главы нашего государства. Напомню, в этой связи, про два поздравительных письма Президента США Джо Байдена, направленных главе нашего государства.

"Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, поставляя важное для Украины топливо через Южный газовый коридор", - признал в первом своем письме главе Азербайджана Президент США.

"Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою поддержку независимости и суверенитета Азербайджана", - говорилось во втором поздравительном письме Джо Байдена, направленном на имя Президента Ильхама Алиева.

И это была констатация гигантских заслуг нашей страны и лично Президента Ильхама Алиева в превращении Азербайджана в государство, заслужившее уважение в США и в мире. Причем, вслед за словами были и конкретные шаги. Достаточно напомнить, что Президент США Джо Байден вновь обошел 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", что позволит США оказывать прямую военную помощь Азербайджану. Эта новость вызвала прогнозируемую истерику в рядах армянской диаспоры. Но им ничего иного и не остается.

А Азербайджан последовательно развивает свои отношения с ведущей мировой державой.

"Сотрудничество между Азербайджаном и США, которое сегодня поднялось до уровня стратегического партнерства в ряде важных сфер, создало условия для расширения и наших политических связей. Сотрудничество наших стран в сфере энергетики, безопасности и борьбы с терроризмом носит образцовый характер", - подчеркнул Президент Азербайджана Ильхам Алиев в письме американскому коллеге.

Более того, глава нашего государства, помимо поздравительных слов, указал на конкретные направления, в которых Азербайджан ждет от США содействия. В частности, это процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытие коммуникаций, установлении контактов между людьми в период, когда на Южном Кавказе формируются благоприятные условия для установления устойчивого мира, экономического прогресса.

Говоря конкретнее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на то, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном на основе представленных нами пяти принципов. Уверен, что в Белом Доме действительно приложат усилия для осуществления конкретных шагов по данным вопросам. Потому, что они подняты главой ведущего государства региона.

Что всегда подчеркивают и в ЕС. И в этой связи символично, что сегодня председатель Евросовета Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора, глава нашего государства выразил надежду на то, что переговоры по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписание мирного договора, делимитация и демаркация границ, открытие транспортно-коммуникационных линий приведут к реальным результатам.

По сути, это было напоминание Президента Азербайджана о том, что ЕС должно оказать давление на Армению, руководители которой всячески пытаются избежать взятых на себя обязательств, при этом силясь свалить все с больной головы на здоровую. Учитывая возросшее значение Азербайджана, как страны, играющей важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС, вполне можно ждать позитивных сигналов из Брюсселя уже в ближайшее время.

Неспроста же в Армении уже ведутся разговоры о важности "ломания стереотипов и сломать данный стереотип и понимания того, что нужно сделать в направлении мирной жизни с нашими соседям". По сути, такие речи в РА ведутся именно потому, что там видят усиление позиций Азербайджана по всем направлениям. В том числе по азербайджано-иранскому.

Азербайджано-иранские отношения "прошли стадию недопонимания" и "сейчас находятся в стадии нарастающего развития", - заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе встречи с главой МИД нашей страны Джейхуном Байрамовым. Он констатировал рост в объеме торговли между двумя странами за последние месяцы и выразил надежду, что благодаря сегодняшним переговорам будут расширены двусторонние торгово-экономические отношения как в частном, так и государственном секторах.

О чем все это говорит? О том, что перед нами пример блестящей, выверенной стратегии и тактики по выстраиванию взаимовыгодных отношений с ведущими мировыми и региональными державами.

Азербайджано-турецкие отношения отличает братский характер, азербайджано-грузинские отношения также на высоте, как и азербайджано-российские. При этом, официальный Баку имеет очень теплые отношения и с Украиной, и с Израилем. Армения оказалась никому не интересной. Она стоит на региональной паперти с протянутой рукой. Таков итог политики по принуждению РА к миру на наших условиях. Ее автором является Президент Азербайджана Ильхам Алиев.