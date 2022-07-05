Джейхун Байрамов на встрече с немецким ученым Михаэлем Гессом

7 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял доцента Гисенского университета, немецкого ученого Михаэля Рейнхарда Гесса.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече Гесс вручил Байрамову свою книгу "Наследие города Шуша. Исторический путь развития культурной столицы Азербайджана".

Ученый отметил, что основная цель книги - ознакомить читателей с богатым наследием Карабаха и Шуши в истории литературы и культуры Азербайджана. Он подчеркнул, что книга послужит надежным источником для тех, кто проводит научные исследования, связанные с нашей страной.

Глава МИД выразил благодарность Михаэлю Гессу. Он подчеркнул важность проведения зарубежными специалистами, учеными исследований, связанных с Карабахским регионом Азербайджана, и отметил высокую ценность книги с этой точки зрения. Министр также отметил важность перевода книги, изданной на немецком языке, на другие иностранные языки.

Байрамов пожелал немецкому ученому успехов в дальнейшей деятельности.