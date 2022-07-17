Возвращение "блудного" Ишхана

Автор: Пярвин Мирзазаде

Официальный лидер радикального движения сопротивления за "Армению без Никола" Ишхан Сагателян вернулся домой после краткого отдыха в Европе, в ходе которого он собрал немного деньжат, настучал на "предателя" Никола, встретившись с горсткой проармянских депутатов Европарламента, которые мечтают лишь о том, чтобы в регионе вновь разогрелись бы боевые действия.

Переведя немного дух, Ишхан Вачикович вернулся к своей борьбе против ненавистного ему Никола Воваевича, который после прихода к власти в мае 2018 года прервал его так блестяще начинавшуюся восходящую карьеру, лишив поста главы Гегаркуникской области.

Прежде всего, господин И. Сагателян вернулся к своему прежнему занятию - к пешим прогулкам по улицам Еревана в окружении соратников и проведению малочисленных митингов на площади имени страны-одного из сопредседателей, почившей в бозе Минской группы ОБСЕ.

Отдохнув и набравшись силёнок, И. Сагателян приступил ко второй части "Марлизонского балета" по организации свержения нынешней армянской власти. Получив карт-бланш в виде щедрых пожертвований от своих единомышленников и спонсоров из диаспоры, лидер армянского отделения АРФ "Дашнакцутюн" И. Сагателян взялся за новый план по организации очередной армянской "революции".

Для этого он, прежде всего, вышел на очередную прогулку, чтобы сбросить немного вес после бурных возлияний в изысканных ресторанах Брюсселя и Страсбурга. Затем прямиком направился на известную площадь, на которой опять собралась кучка молодых дашнаков (проплаченных его крестным отцом Робиком Кочаряном), которые никак не могут смириться с тем, что Армения потерпела поражение во Второй Карабахской войне, приняла условия капитуляции, и мечтают о реванше.

Поднявшись на трибуну, И. Сагателян сделал новое "историческое" заявление о том, что в случае прихода к власти "истинные патриоты" Армении (имея в виду себя и своих единомышленников) сразу же откажутся от всех подписанных предыдущей "предательской" властью документов и снова вступят в бой за возвращение ранее потерянных азербайджанских территорий. Эти слова Ишхана Вачиковича встретили горячее одобрение толпы бородатых юнцов и экзальтированных молодых дам в майках с символикой партии дашнаков, которые громкими возгласами поддержали слова своего лидера и выразили желание отправиться умирать вместе с ним под ударами с воздуха беспилотников азербайджанской армии.

Конечно, легче всего обвинять нынешние власти в предательстве национальных интересов Армении и мечтать о борьбе до победного конца стоя на жаре, чем наконец понять, что борьба за аннексию чужой территории проиграна и шансов на ее продолжение уже нет и не будет.

Лишившись в наказание за свою антиправительственную деятельность поста вице-спикера, а заодно и некоторых привилегий, И. Сагателян ещё больше обозлился на нынешние власти и поэтому готов послать на смерть горстку своих сторонников, лишь бы отомстить за своё унижение. От души выговорившись после небольшого отсутствия, И. Сагателян, в худших традициях, повторил известные изречения Остапа Ибрагимовича Бендера о том, что "заграница нам поможет и Запад с нами", воодушевленный горячим приемом, оказанным ему тюркофобскими депутатами Европарламента.

После этого господин И. Сагателян призвал соратников, наконец, "проснуться" ото сна и выйти на улицу вновь 21 июля в надежде, что народу прибавится. Увы, надежды лидера дашнаков вряд ли осуществлятся, армянский народ устал от митингов и шествий, хочет мира и спокойствия. Он не хочет более умирать за то, чтобы такие как И. Сагателян обогащались бы и стригли купоны.

Время митинговой демократии и пещерного национализма ушли в прошлое. Многим в Армении уже стала ясна пагубность и гибельность ложных неосуществимых идей о "великой Армении", которые ведут армянский народ к национальной катастрофе. Да и власти в Ереване не намерены сидеть сложа руки и наблюдать за тем, что И. Сагателян и компания начнут раскручивать маховик новой внутриполитической конфронтации, которая может привести к гражданской войне.

Недолго думая, армянские власти депортировали прямо из аэропорта Еревана члена Бюро АРФД, сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции Мурада Папазяна, который прибыл на помощь единомышленникам поднимать народ на борьбу за "миацум-арцах", а заодно свергать Никола Воваевича, чем вызвали резкое недовольство радикальной оппозиции и зарубежной диаспоры, которые поспешили обвинить Н. Пашиняна в бонапартизме и стремлении установить личную диктатуру.

Безусловно, во многом взгляды армянских политиканов в отношении угасшего конфликта сходятся. Но если нынешние армянские власти публично говорят о своём "миролюбии" и желании якобы "мирного урегулирования", то радикальная оппозиция категорически отвергает любые договорённости и отказывается от налаживания диалога с Азербайджаном и Турцией, открыто называя их, а также всех тюрков на земле, врагами армянской нации.

И. Сагалетян и его крестные отцы из так называемого "карабахского клана" мечтают вновь зажечь огонь войны и пойти отвоевывать освобождённые азербайджанские территории. Но время сагателянов безвозвратно прошло. Армянский народ желает мира и спокойствия, а не новых потрясений во имя мифических идей.

Возвращение в активную армянскую политику "блудного" Ишхана закончится не начавшись, потому что все его стремления - лишь бледное повторение прошлого, которое закончилось полным разгромом Армении.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал подобных "любителей" авантюр о том, что азербайджанский железный кулак всегда наготове, чтобы проучить подобных незадачливых вояк.