Азербайджанские военнослужащие на учениях в Румынии

Представители Военно-морских сил азербайджанской армии принимают участие в учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке, проходящих с 1 по 5 августа в румынском городе Констанца в рамках программы "Евразийское партнерство" с Соединенными Штатами Америки, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защите инфраструктуры, а также налаживание профессионального сотрудничества.