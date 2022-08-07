США и ЕС должны немедленно осудить агрессию армянских незаконных вооружённых формирований

Трагическая гибель азербайджанского солдата является свидетельством безжалостного авторитарного режима, который сегодня правит Арменией. К сожалению в очередной раз европейские державы и США не оказывают давление на руководство Армении для того, чтобы они уважали и выполняли все пункты, предусмотренные в трехстороннем соглашении от 2020 года.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, правительство Азербайджана и азербайджанский народ сделали многое для обеспечения мира и региональной безопасности.

"Жестокие действия Еревана и насилие со стороны армянских террористов должны быть решительно осуждены Вашингтоном, Берлином и другими крупными мировыми игроками. Учитывая маштабность армянской провокации Азербайджан мог потерять гораздо больше солдат во время последнего инцидента. К счастью, разведывательные операции и мероприятия по сбору разведданных в Министерстве обороны Азербайджана находятся на превосходном уровне, и эти превентивные меры позволили минимизировать потери среди вооруженных сил Азербайджана", - заявил он.

По его словам, против Армении должны быть введены экономические санкции до тех пор, пока Ереван не выполнит трехстороннее соглашение и каждый армянский солдат не покинет суверенную территорию Азербайджана.

"Зангезурский коридор также является нерешенным вопросом, который негативно влияет на региональное экономическое развитие и наносит ущерб европейской энергетической экономике. Карабах является суверенной частью Азербайджана и чем быстрее эти территории будут интегрированы в экономику Азербайджана, тем лучше будет развиваться городское развитие и сельскохозяйственная промышленность во всем регионе Южного Кавказа", - полагает Тейс.

Как подчеркнул наш собеседник, Вашингтон и Париж должны работать сообща и оказать давление на Армению, чтобы та прекратила вооруженные провокации на суверенной территории Азербайджана.

"Южный Кавказ является сердцевиной экономического процветания и финансового развития всего европейского континента. Дискриминация в отношении этого региона и, в частности, Азербайджана, бесполезна и неприемлема. ЕС и Вашингтон еще не осознали геополитического и экономического значения Азербайджана и Южного Кавказа в целом", - отметил он.

Американский политолог считает, что шансы на Третью карабахскую войну очень малы, учитывая, что экономика Армении находится в упадке, а автократичный премьер-министр Никол Пашинян сосредоточен только на том, чтобы пополнить свою коллекцию часов.

"Важнейшим фактором, который заставит Армению держаться подальше от потенциальной третьей карабахской войны, является очень впечатляющий моральный дух, выучка и доблесть вооруженных сил Азербайджана. Моральный дух, стойкость и безудержное мужество ВС Азербайджана являются примером, которому должны следовать западные армии, входящие в альянс НАТО. Искусство государственного управления и лидерские качества Президента Ильхама Алиева являются основным фактором того, что любое наступление армянских формирований обернётся для агрессора провалом. Армения старается реанимировать вялотекущий конфликт в регионе и хочет уйти от выполнения трехстороннего заявления от 2020 года. Этим объясняется попытки Еревана блокировать открытие Зангезурского коридора, что причиняет неудобства Нахчыванской Автономной Республике. Поэтому Франция, Германия, Италия и США должны совместно осудить все акты вооруженных столкновений, спровоцированных армянским режимом", - резюмировал Питер Тейс.

Абдул Керимханов