Кыргызстан призывает к тщательному расследованию нападения на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Кыргызстана.

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики решительно осуждает нападение на посольство Азербайджанской Республики в Великобритании и акт вандализма в отношении его имущества, совершенные 4 августа 2022 года, говорится в заявлении.

"Призываем к тщательному и объективному расследованию инцидента, привлечению к ответственности виновных", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что 4 августа 2022 года посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.

Согласно информации, ворвавшись в здание посольства, члены группы, совершившие акт вандализма, подняли религиозные флаги и скандировали на балконе здания радикальные религиозные лозунги. После вмешательства местной полиции участников группы вывели из здания и задержали.