Армяне потеряли шанс на какой-либо статус Карабаха

Согласно трёхстороннему заявлению о прекращении огня от 10 ноября Армении необходимо вывести свои войска из Карабаха. Однако армянские незаконные вооружённые формирования продолжают пребывать на территории Азербайджана. Чего же Армения пытается достичь? Ереван хочет использовать свое реальное присутствие на этих территориях чтобы вернуть вопрос правового статуса Карабаха в повестку дня.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Американский эксперт напомнил, что во время его пребывания в должности экс-сопредседателя МГ ОБСЕ на повестке дня стояла возможность изменения правового статуса Карабаха.

"Было много сложных задач, которые необходимо было решить, чтобы найти способ сделать такое потенциальное изменение приемлемым для Азербайджана. Обсуждения шли и у Армении был шанс продолжить эти дискуссии во время Второй карабахской войны, когда ей 3 раза предлагалось принять прекращение огня на основе так называемых Мадридских принципов, которые включали потенциальное изменение правового статуса Карабаха. И каждый раз премьер-министр Армении Никол Пашинян отказывался. После поражения Армении в 44-дневной войне с точки зрения Азербайджана любые дискуссии об изменении правового статуса Карабаха стали неприемлемы. Сейчас Армения пытается вернуть эту тему в переговорную повестку", - пояснил он.

Как бывший посредник и дипломат, продолжил Брайза, самое разумное, что может сделать Азербайджан - это продолжать тот высокий уровень дипломатии, который был демонстрирован по сей день.

"Азербайджану необходимо призывать к вниманию о нарушении режима прекращения огня, требовать от российских миротворцев выполнять свою работу, с которой до сих пор они справлялись довольно неплохо. На мой взгляд руководство Азербайджана поступило очень мудро, когда решило прекратить военную фазу карабахского конфликта после возвращения города Шуша под свой контроль. И завершив военную фазу на этом этапе Азербайджан завоевал международное уважение и авторитет. Это признак мудрой политики и надеюсь, что она будет продолжаться и впредь", подчеркнул экс-посол США в Азербайджане.

Напомним, что Азербайджан закончил строить дорогу в обход города Лачин, в то время как Армения до сих пор не построила часть дороги, которая должна пройти через её территорию. Комментируя причину такого поведения армянской стороны, наш собеседник отметил, что Ереван явно пытается выиграть время. "Армения пытается удержать свое население на территории Азербайджана в надежде, что однажды вопрос об изменении правового статуса Карабаха может вернуться в повестку переговоров", - заключил Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов