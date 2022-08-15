Состоялась церемония открытия "Армейских международных игр-2022"

В Москве состоялась торжественная церемония открытия соревнований "Армейские международные игры-2022".

Как сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана, в церемонии в парке "Патриот" приняли участие Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, делегации стран-участниц, военные атташе, представители средств массовой информации и др.

На торжественной церемонии соревнования были объявлены открытыми, прозвучал гимн "Армейских международных игр".

Отметим, что Армейские международные игры проходят на территории 12 стран. Военнослужащие из 34 стран будут соревноваться как в личном, так и в командном зачетах.