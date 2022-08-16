На освобожденных территориях Азербайджана созданы 110 погранично-боевых пунктов

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

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