https://news.day.az/politics/1496766.html В МИД Франции извинились перед Азербайджаном
В МИД Франции извинились перед Азербайджаном
"Сожалеем о недопустимых действиях в отношении посольства Азербайджана в Париже".
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.
"Французские власти приняли все меры для восстановления безопасности посольства и его нормального функционирования. Они следят за тем, чтобы такие инциденты больше не повторились", - говорится в сообщении.
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