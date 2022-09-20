В МИД Франции извинились перед Азербайджаном

"Сожалеем о недопустимых действиях в отношении посольства Азербайджана в Париже".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Франции.

"Французские власти приняли все меры для восстановления безопасности посольства и его нормального функционирования. Они следят за тем, чтобы такие инциденты больше не повторились", - говорится в сообщении.