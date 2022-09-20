Визит Пелоси в Ереван не служит установлению мира и стабильности в регионе

Французский новостной портал La Gazette опубликовал статью о недавнем визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван на фоне напряженности на азербайджано-армянской границе, ее неискренних обещаниях армянам и антиазербайджанских заявлениях, а также о том, что этот визит не служит ни политическим и экономическим интересам США, ни шагам, предпринятым для установления мира и стабильности в регионе, передает Day.Az.

В статье отмечается, что среди причин визита официального представителя США в Ереван и ее заявлений против Азербайджана то, что Пелоси является одним из основных защитников интересов армян в мире. Кроме того, в качестве ключевого фактора называются предстоящие промежуточные выборы в США.

В материале, в котором также затронуты политические и экономические последствия этого визита Пелоси, подчеркнуто, что главная цель Еревана сейчас - выйти из сложной экономической и политической ситуации с минимальными потерями.

"Ереван возлагает свои надежды на США. Учитывая же стратегические цели США, Армения не представляет для них никакого значения, и маловероятно, что Вашингтон выполнит какое-либо из обещаний, данных Еревану. В проигрыше окажутся армянское общество и политические власти страны, не осознающие текущих реалий", - говорится в статье.

Также в статье отмечено, что Азербайджан является ключевым государством Южного Кавказа и играет важную роль в энергетической безопасности Европы.

"Пелоси знает, насколько мало экономическое влияние США на Азербайджан, и даже напротив, можно сказать, что у Вашингтона большие экономические ожидания от Баку. Однако, пытаясь заручиться поддержкой армян на выборах, она не гнушается выступать против глобальных интересов США, озвучивать заявления, которые угрожают будущему миру и стабильности в регионе", - говорится в статье.