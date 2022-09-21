Джейхун Байрамов принял участие во встрече министров Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в Нью-Йорке в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие во встрече министров Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Джамму и Кашмиру.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, выступивший на мероприятии министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан поддерживает мирное урегулирование вопроса Джамму и Кашмира согласно нормам и принципам международного права, соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН.

Было доведено до внимания наличие эффективного механизма для рассмотрения состояния выполнения обязательств, исходящих из соответствующих решений государств-членов ОИС, входящих в Контактную группу организации по Джамму и Кашмиру.

В выступлении была подчеркнута важность мирного урегулирования всех вопросов, связанных с Джамму и Кашмиром, которое обеспечит мир и безопасность в Южной Азии.