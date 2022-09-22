Здание посольства Азербайджана во Франции полностью охраняется полицией

Сегодня генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в нашей стране Закари Гросом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе встречи К.Алиев поблагодарил З.Гроса, завершившего свою дипломатическую миссию в нашей стране, за плодотворную деятельность и вклад в налаживание конструктивного сотрудничества между правоохранительными органами наших стран, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Посол отметил, что Франция участвует в процессе разминирования территорий в Карабахе, компании его страны заинтересованы в восстановлении освобожденных от оккупации районов.

Затем состоялся обширный обмен мнениями по поводу нападения радикальной группировки этнических армян на административное здание посольства Азербайджана в Париже, совершенного 18 сентября. Была отмечена важность расследования уголовного дела, возбужденного генеральным прокурором Азербайджанской Республики в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Франции, и достигнута соответствующая договоренность. Посол заявил, что нападение вызывает сожаление, и отметил, что Франция предпримет соответствующие шаги, чтобы дать соответствующую правовую оценку инциденту. Было отмечено также, что административные здания дипломатических представительств нашей страны в Париже в настоящее время полностью охраняются полицией.

На встрече был обсужден ряд других вопросов, вызывающих взаимный интерес, состоялся полезный обмен мнениями.