Джейхун Байрамов встретился с представителями еврейских организаций в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке с руководителями и другими представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества с еврейскими организациями в США, а также по региональной ситуации.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение установлению тесных связей с еврейскими общинами по всему миру и подчеркнул наличие в стране большого числа синагог, еврейских культурных центров, школ. На встрече также состоялся широкий обмен мнениями о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, мерах, осуществляемых в постконфликтный период. Джейхун Байрамов проинформировал о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных территориях, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, разграблении культурного наследия Азербайджана.

На встрече были отмечены традиции межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, в котором большинство населения составляют мусульмане, и где христиане, иудеи и представители других конфессий живут в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей Азербайджана с США.