В Польше стартовал Международный конгресс тюркологии с участием Азербайджана

В столице Польши Варшаве стартовал VI Международный конгресс тюркологии под названием "Исследования Тюркского мира - мультидисциплинарные перспективы". Основными партнерами конгресса, организованного Варшавским университетом, являются Международный фонд тюркской культуры и наследия (МФТКН), посольства Азербайджана, Турции, Казахстана и Узбекистана в Польше, а также Институт Юнуса Эмре и Фонд Караимского Наследия, сообщили Day.Az в пресс-службе МФТКН.

На открытии проректор Варшавского университета Зигмунт Лалак подчеркнул важность проведения Конгресса и отметил, что мероприятие, организованное в Польше уже в шестой раз, играет большую роль в продвижении богатого прошлого, истории, языка, культуры тюркских народов как в Европе, так и во всем мире. Были высоко оценены заслуги собравшихся в Варшаве тюркологов, высказаны пожелания успехов работе Конгресса.

Посол Турции Ченгиз Кямиль Фырат оценил Конгресс как значимую платформу для сближения стран, была подчеркнута важность тюркологии в построении моста между прошлым и будущим каждого представителя тюркских народов, и отмечено, чот Турция всегда поддерживает проекты, связанные с пропагандой древнего наследия тюркского мира.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что в настоящее время изучение тюркского культурного наследия на научно-концептуальном уровне и привлечение к этой работе тюркологов со всего мира имеет большое значение.

"Под тюркским миром, конечно же, подразумевается не только обширная география, где проживают тюркские народы. Тюркский мир сам по себе охватывает общую историю, культуру, литературу, язык, традиции тюркских народов. Каждый из этих факторов формирует тюркскую идентичность и составляет ее основу. Сегодня тюркология изучается как самостоятельная наука уже в 30 странах Европы. Она рассматривается не просто как раздел востоковедения, а как отдельная наука", - сказала она.

Касаясь того факта, что дружеские и партнерские отношения между Тюркским миром и Польшей основаны на древней истории и глубоких корнях, Гюнай Эфендиева отметила, что эта страна тесно связана с каждой страной-членом МФТКН. Подчеркнув, что в Польше проживают также татары и караимы, являющиеся народами тюркского происхождения, она довела до внимания, что защита их наследия является одним из основных направлений деятельности организации. Отметив, что тюркские народы, исторически имеющие общие корни, время от времени проходили через тяжелые испытания, президент Фонда подчеркнула, что единство между народами продолжается и укрепляется с каждым днем: "Мы еще раз стали свидетелями этого на примере моральной поддержки, оказанной Турцией 2 года назад, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул исторические земли Карабаха", - добавила она.

Посол Азербайджана Наргиз Гурбанова, подчеркнув великие научные достижения азербайджанского народа для тюркского мира, рассказала о первом Тюркологическом конгрессе, состоявшемся в Баку в 1926 году. Посол отметила, что язык каждого народа подтверждает его национальную принадлежность: "Азербайджанский язык также является одним из главных факторов, определяющих национальную принадлежность нашего народа. На протяжении всей истории азербайджанский язык занимал особое место среди тюркских языков. В XVI веке азербайджанский язык стал официальным государственным языком Государства Сефевидов. Азербайджанская Демократическая Республика, первая светская Демократическая Республика в тюркском мире и на мусульманском Востоке, объявившая в 1918 году азербайджанский язык государственным".

Наргиз Гурбанова отметила, что решением Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ город Шуша был объявлен "Культурной столицей Тюркского мира" на 2023 год.

Посол Казахстана Алим Кирабаев подчеркнул важность изучения истории, культуры, языка, литературы, политики тюркских народов в Европе. Была отмечена значимость международного признания многовековых ценностей Казахстана и всех тюркских государств в целом, и Конгресс способствует развитию взаимоотношений между тюркскими и европейскими народами. Посол также рассказал о заслугах в развитии научного и культурного наследия Казахстана казахского тюрколога, поэта и политика Ахмета Байтурсынули, чье 150-летие было отмечено в этом году на уровне ЮНЕСКО.

На церемонии открытия Конгресса профессор Варшавского университета Тадеуш Майда был награжден Почетной грамотой за заслуги в области тюркологии.

На многочисленных панелях, проводимых в рамках Конгресса, обсуждаются различные темы, посвященные тюркологии.