Азербайджан направил в Международный суд ООН письмо в связи с Арменией

Азербайджан направил в Международный суд ООН письмо в связи с несоблюдением Арменией мер, определенных решением суда от 7 декабря 2021 года.

Об этом в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, передает Day.Az.

"Надеемся, что Международный суд вынесет соответствующее решение в отношении Армении за нарушение решения суда. Начиная с 2020 года, более 240 азербайджанцев погибли или получили ранения в результате разрыва мин на освобожденных территориях страны. Армения также не выполнила предписание Международного суда ООН по предотвращению разжигания и пропаганды расовой ненависти в отношении азербайджанцев. В то же время, несмотря на то, что до сведения Армении было доведено множество примеров, ею не было предпринято никаких мер в связи с призывами, полными ненависти и насилия со стороны военизированных формирований. В период после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения установила на освобожденных территориях Азербайджана, например, в Лачыне 1 300 мин. Это препятствует безопасному возвращению вынужденных переселенцев в свои дома", - отметил замминистра.