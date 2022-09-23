https://news.day.az/politics/1497636.html Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Сербии
Состоялась встреча между главами МИД Азербайджана и Сербии
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az, об этом глава МИД Азербайджана написал на своей странице в Twitter.
"Рад встретиться с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем и обсудить дружбу и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Сербией, сотрудничество в рамках международных организаций, а также вопросы региональной повестки безопасности", - написал министр.
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