Джахит Багчи вновь посетил Шушу

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Шушу.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в Twitter.

"Вновь в Шуше. Мы являемся свидетелями ее реконструкции и развития", - написал дипломат, отметив, что город готовится стать культурной столицей в 2023 году в рамках Организации тюркских государств.