https://news.day.az/politics/1497812.html Джахит Багчи вновь посетил Шушу
Джахит Багчи вновь посетил Шушу
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи посетил Шушу.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в Twitter.
"Вновь в Шуше. Мы являемся свидетелями ее реконструкции и развития", - написал дипломат, отметив, что город готовится стать культурной столицей в 2023 году в рамках Организации тюркских государств.
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