Тройка ОБСЕ и генсек организации обсудили ситуацию на Южном Кавказе, передает Day.Az со ссылкой на ОБСЕ.

Отмечается, что на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау, министра иностранных дел Швеции Анн Линде и министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, представляющих Тройку ОБСЕ, и генерального секретаря Организации Хельги Марии Шмид.

В ходе встречи стороны коснулись последствий войн в регионе ОБСЕ, в том числе экономических, экологических и гуманитарных проблем, возникающие не только в непосредственной близости, но и в Центральной Азии, Юго-Восточной Европе и за их пределами. Стороны отдельно коснулись ситуации на Южном Кавказе.